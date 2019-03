Poëzieboek Lana Del Rey kost maar 1 dollar

Lana brengt het poëzieboekje in eigen beheer uit en is van mening dat ’haar gedachten onbetaalbaar zijn’, wat een verklaring is voor de extreem lage prijs.

„Ik vind het echt te gek om mijn eerste boek zelf uit te brengen. Mochten er boekwinkels in het zuiden van Californië of in San Francisco zijn die geïnteresseerd zijn, laat het me weten en dan kom ik hoogst persoonlijk een paar doosjes met boeken brengen”, aldus Lana.