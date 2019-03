’Victoria blijft altijd een Spice Girl’

Dat liet de zangeres weten op Instagram, waar ze een foto van ’Posh’ en ’Ginger’ Spice postte. De foto is gemaakt vlak voordat Geri destijds besloot de groep te verlaten, om zich op een solo carrière te richten.

Ook Emma ’Baby’ Spice postte een foto van haar met Victoria, waarop ook acteur Ben Stiller in zijn jongere jaren te zien is als zijn karakter uit de film Zoolander.

De Spice Girls geven zes concerten in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de eerste plaatsvindt op 1 juni in het Etihad Stadium in Manchester. Ze eindigen op 15 juni in Wembley Stadium.