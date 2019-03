’Verkaik op de rand van een zenuwinzinking’

Dat heeft producent De Kernploeg vrijdag bekendgemaakt. In de Britse versie van het stuk, dat in 2015 te zien was op West End, speelde Verkaik ook een van de hoofdrollen. De voorstelling is van 4 tot en met 14 juli exclusief te zien in het CC Amstel.

Vrouwen op de rand van een zenuwinzinking speelt zich af in het Madrid van de jaren tachtig en vertelt het verhaal van Pepa, die net verlaten is door haar minnaar Ivan. Ze doet er alles aan om hem terug te winnen. Ivans vrouw is echter na twintig jaar gedwongen psychiatrische inrichting net vrijgelaten en is uit op totale wraak. De muziek van de voorstelling is van David Yazbek, die eerder onder andere The Full Monty schreef en op dit moment met The Band’s Visit een hit in New York heeft.

De Kernploeg produceert iedere zomer een eigen, intieme versie van een niet of nauwelijks in Nederland gespeelde Amerikaanse musical. De afgelopen twee jaar presenteerde het gezelschap met veel succes de musicals A New Brain en She Loves Me.