Bob Fosko heeft nog geen ’sterfstress’

„Ik dacht nog even: als ik nou kan genezen na een operatie, dan kunnen we die tournee misschien over de zomer heen tillen”, stelt hij in een interview in de Volkskrant.. „Maar toen die optie wegviel, dacht ik: ik voel me goed, ik kan eten, ik kan zingen, vooruit met de geit. Een halfuur raggen op een podium kan ik nog best. En het is ook hartstikke leuk, natuurlijk.”

Fosko heeft net zijn tweede chemokuur afgerond en voelt zich naar eigen zeggen goed. „De tumor is nog in ontwikkeling. Dat biedt wel wat hoop voor het komende jaar, maar mensen die me vertellen dat ik misschien nog wel tien jaar meekan, doen dat vooral omdat ze iets aardigs willen zeggen. Ik voel me nu prima, maar ik kan ook volgende maand op apegapen liggen.”

In februari vertelde Fosko ook al aan Telegraaf niet bang te zijn. „Je wordt geboren en je gaat ook weer dood. We denken dat het leven maakbaar is... maar dat is niet zo! Ik heb ook niet het idee dat me onrecht wordt aangedaan, zoals een vriend van me die aan kanker is gestorven wel had. Ik heb wel het gevoel dat ik péch heb. Maar ik ben een Bourgondiër, ik heb altijd wijn gedronken. Iedere dag. Mijn huisarts had me al eens gewaarschuwd: dat is niet goed! Maar je wilt toch ook lekker leven.

Fosko heeft ook een lied geschreven over zijn ziekte. Hij heeft het nummer nog niet uitgebracht.