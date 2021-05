Wie wordt de opvolger van Jeangu?

Snuifgate, mannen op hakken en zilveren mini-jurkjes. ‘Leugens’ over niet getelde stemmen, opvallende verschillen tussen de punten van de vakjury en het publiek, en een ‘luie Big Five’. In een nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts evalueren Telegraaf-verslaggever Richard van de Crommert, presentatrice Katja Zwart en stripmaakster Margreet de Heer het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ook blikken ze vooruit, want wie moet volgend jaar onze act worden in Italië?