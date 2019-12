Paul Elstak op naar GelreDome: ’Happy hardcore is cult’

,,Wij zijn maar mooi de uitvinders van een genre dat de hele wereld is overgegaan”, vertelt Paul Elstak in zijn zwartwitte studio in hartje Dordrecht. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Samen met Charly Lownoise en Mental Theo groeide DJ Paul Elstak midden jaren 90 uit tot een van de toonaangevende namen van de happy hardcore. In aanloop naar het jubileumconcert 25 jaar Rainbow in the sky volgende week in GelreDome, stelt Elstak: „Dit is pure cult.”