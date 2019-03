’Nieuwe James Bond deels gedraaid op Jamaica’

Eerder werden op het eiland scènes gedraaid voor Dr. No (1963) en Live and let die (1973). Andere locaties waar de crew van van Bond 25 binnenkort neerstrijkt, zijn Noorwegen en Italië.

Regisseur Cary Joji Fukunaga heeft al een paar opnames gemaakt in Noorwegen; dit moest gebeuren voordat het lente zou worden. Maar de officiële aftrap van het project vindt naar verwachting begin april plaats.

Daniel Craig keert terug als 007. Voor de Bondgirl doen verschillende namen de ronde; zo zouden Emma Stone en Dakota Johnson voor de film zijn gevraagd. Acteur Rami Malek, die momenteel in de bioscopen te zien is als Freddy Mercury in hitfilm Bohemian Rhapsody, zou hoog op de lijst staan voor de rol van grote schurk in de nieuwe James Bond.

De 25e Bond-film liep vorig jaar vertraging op doordat regisseur Danny Boyle door de producenten aan de kant werd gezet. Zijn ideeën over de reeks strookten uiteindelijk toch niet met de richting waar de vaste producenten aan dachten. De nieuwe film moet begin 2020 in de bioscopen te zien zijn.