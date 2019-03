Ook spectaculaire opening Captain Marvel in VS

Captain Marvel draait vanaf woensdag al in de Nederlandse bioscopen en had hier de beste openingsdag van 2019.

Captain Marvel speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe piloot Carol Danvers een van de grootste helden uit het Marvel-universum wordt. Behalve Brie Larson speelt ook acteur Samuel L. Jackson een hoofdrol. Hij speelt een jonge versie van het personage Nick Fury, dat al in diverse Marvel-films te zien was. Met behulp van digitale technieken is de nu 70-jarige acteur dertig jaar jonger gemaakt.

Het is de 22e Marvel-film; voorgaande titels als Black Panther, Avengers en Iron Man waren megasuccessen. In totaal heeft de reeks inmiddels bijna 18 miljard dollar opgebracht.