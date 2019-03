Bram van der Vlugt keert terug in Sinterklaasfilm

Van der Vlugt zal in de film De Brief voor Sinterklaas zijn oude functie nog eenmaal bekleden, maakte distributeur Paradiso vrijdag bekend. De opnames van de film zijn recent afgerond.

Andere rollen worden gespeeld door Lieke van Lexmond, Pamela Teves, Chris Tates, GTST-ster Roel Dirven, Edo Brunner, Jelle de Jong en Aad van Toor. In De Brief voor Sinterklaas wordt de feestelijke intocht overschaduwd door het tekort aan pieten. Daarom organiseert de goedheiligman een auditie.

Roetveegpieten

In de film komen vooral roetveegpieten voor, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De pieten hebben geen dikke rode lippen of gouden oorbellen. De Brief voor Sinterklaas is geproduceerd door Martijn van Nellestijn, die in het verleden al meer dan tien sinterklaasfilms maakte.

De Brief voor Sinterklaas is vanaf 9 oktober in de bioscopen te zien.