Renze Klamer opvolger van Willemijn Veenhoven op Radio 1

Klamer gaat vanaf januari aan de slag voor het BNNVARA-programma, dat in de loop van volgend jaar als eerste programma in Nederland tegelijkertijd zal worden uitgezonden op radio, tv en online.

De presentator, die nu nog te zien is in Kassa, zegt blij te zijn met zijn nieuwe aanstelling. „Ik houd van goede journalistiek met ruimte voor een lach en hier en daar een knipoog, en dat is precies de toon van het programma. De Nieuws BV wordt straks crossmediaal uitgezonden op radio, televisie en online en dat past perfect bij mijn ambitie om op verschillende platformen actief te zijn. Dat is een innovatief project en ik heb veel zin om daar met hele team vorm aan te gaan geven.”

Na veertien jaar Radio 1 gaat Veenhoven samen met Menno Bentveld het tv-programma Vroege Vogels presenteren.