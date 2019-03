Site Waylon onbereikbaar door tourneeverkoop

De verkoop voor de theatertour ging vrijdagochtend om 9.00 uur van start. De website was rond 11.00 uur weer in de lucht. Waylon staat vanaf 20 september met een zevenkoppige band in de Nederlandse theaters. Het is de eerste maal dat de zanger zo’n intieme tournee doet.

In totaal gaat het om 44 concerten. Het theaterconcert gaat over zijn jeugd, het jaar bij de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings en de rouw na zijn dood, die leidde tot een zwerversbestaan. Na de pauze blikt Waylon terug op zijn nieuwe start bij Holland’s Got Talent, terug naar de roots met Common Linnets en uiteindelijk de rust van het nieuwe vaderschap.