Michael Jackson prijkt langs de snelweg

Het geld voor de billboards was ’binnen mum van tijd’ door fans opgehaald, weet Michael Jackson-fan Mark Wittenberg. „Met de gezamenlijke fans hebben we binnen twee dagen geld ingezameld om het bedrag binnen te krijgen. Dat is wel echt uniek want het gaat om een substantieel bedrag. De borden blijven een week staan.”

Wittenberg ergert zich mateloos aan de ophef rond zijn idool. Zeker nu de omstreden documentaire Michael Jackson in een kwaad daglicht stelt. „Er moet gekeken worden naar de feiten. Er is nu een trial by media gaande en daar zijn wij niet voor. Ik heb het gevoel dat die twee jongens (die in de documentaire Michael Jackson van misbruik beschuldigen red.) de media voor hun karretje spannen door hun hoger beroep later kracht bij te zetten door nu al de publieke opinie te beïnvloeden. Om tegengeluid te geven, zijn we deze actie gestart.”

De radiotak van Noord-Holland Nieuws, NH Radio, draait de komende tijd even geen muziek van Michael Jackson. „Aanleiding is de omstreden documentaire Leaving Neverland, die vrijdag op televisie verschijnt”, aldus het medium

