Martin Koolhoven presenteert filmavond over sekten

De regisseur van Brimstone en Oorlogswinter presenteert op 11 april in filmtheater Eye in Amsterdam het spektakel Gunga Din uit 1939, met Cary Grant en Douglas Fairbanks. De film, gebaseerd op een controversieel gedicht van Jungle Book-schrijver Rudyard Kipling, geldt als een groot voorbeeld voor de latere succesvolle Indiana Jones-films van regisseur Steven Spielberg.

Een bijzondere lezing over het onderwerp vindt plaats op 15 april in Eye. De Amerikaanse schrijver en Charles Manson-specialist Ian Cooper houdt dan een lezing over de blijvende invloed van Manson en zijn ‘killer cult’ op de filmwereld. De sekteleider zette zijn volgelingen in 1969 aan tot meerdere moorden, waaronder op de toentertijd hoogzwangere actrice Sharon Tate.

De kaartverkoop voor de sekte-avonden in Eye gaat binnenkort van start.