AVROTROS: Niets te maken met VVD-spotje

„Wij wisten hier vooraf niks van en hebben ook geen actieve medewerking aan de campagne verleend”, stelt een woordvoerder. „We gaan er vanuit dat het publiek ook ziet en snapt dat dit los van ons programma staat. Succesformules leveren wel vaker inhakers op.” AVROTROS beklemtoont „als omroep politiek onafhankelijk” te zijn.

Het nieuwe campagnefilmpje leidde vrijdagochtend tot veel hilariteit op sociale media. Mark Rutte en Erica Terpstra spelen de hoofdrollen in deze variatie op Tussen kunst en kitsch waarin Rutte een kostbaar vaasje, dat volgens de premier voor Nederland staat, laat taxeren. Een ’vaasjesdeskundige’ geeft vervolgens zijn oordeel. „Het is onbetaalbaar; daar hoef je geen debat over te voeren”, luidt de conclusie.

Stom idee, slecht geacteerd

Brimstone-regisseur Martin Koolhoven oordeelt dat het „het knulligste filmpje ooit is voor een van de mainstream politieke partijen. Stom idee, knullig geacteerd.”