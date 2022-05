Premium Het beste van De Telegraaf

Psychologen over naaktfoto’s Britney Spears: ’Midlifecrisis in het kwadraat’

Dat Britney Spears steeds vaker blootfoto’s op sociale media deelt, baart haar fans grote zorgen. Ⓒ Getty Images / Instagram

Sinds Britney Spears niet langer onder toezicht staat en weer de controle heeft over haar financiële, medische en persoonlijke beslissingen, geniet de zangeres volop van haar nieuw verworven vrijheden. Ze is inmiddels verloofd, in verwachting en praat open over haar worstelingen. Fans maken zich echter nog altijd ernstige zorgen over hun idool nu ze geregeld naaktfoto’s van zichzelf deelt, maar psychologen menen dat dit een manier is om ’de controle over haar verloren jeugd terug te krijgen’.