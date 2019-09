Prins William leert bij voetbalclub over verbetering mentale gezondheid

De hertog van Cambridge leerde daar meer over hoe de club mentale gezondheidskwesties onder voetballers en fans aanpakt. De voetbalclub zette bijvoorbeeld in 2017 al een samenwerking met de plaatselijke autoriteiten op om te zorgen dat jongeren die kampen met mentale problemen iedere week kunnen komen trainen bij de club. Het initiatief is een groot succes. Een van de jongeren legt in een video op Twitter uit dat hij vroeger nooit naar buiten durfde om nieuwe mensen te ontmoeten, maar nu dankzij het initiatief van de club met het grootste gemak de deur uitstapt om bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd te gaan.

De Heads Up-campagne werd in augustus in het leven geroepen. „We moeten de wereld laten zien dat onze mentale gezondheid net zo belangrijk is als onze fysieke gezondheid”, zei William daar vorige maand over.