Oma Monique Westenberg breekt heup

Corrie, die veelvuldig te zien was in de reallife soap over André Hazes en zijn Monique, is inmiddels geopereerd. De artsen raadden haar aan vijf tot zes weken naar een verzorgingshotel te gaan, maar dat weigerde de vrouw. „Haar reactie: ’Je denkt toch niet dat ik zo lang hier ga zitten, ik wil naar m’n woonwagen.”

De 87-jarige oma van Monique mag vrijdag naar huis en zal daar verder moeten revalideren.