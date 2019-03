Hierom gaat Temptation-Roger steeds zo vroeg naar bed

Michella Kox was er helemaal klaar mee dat Roger vooral lijkt te slapen en de temptation volledig uit de weg gaat. Ze besloot hem dan ook op de man af te vragen waarom hij dit doet. „Begrijp er gewoon er helemaal niks meer van dit jaar!”, schrijft ze op Instagram bij een screenshot van haar bericht aan Roger.

„Hoi Roger, je kent mij vast niet, maar ik kijk elke week trouw naar het programma”, begint Michella haar bericht. „Nu heb ik een heel klein vraagje, of vier wat ik zo graag wil weten. Heb jij jezelf wel eens laten testen op de ziekte van Pfeiffer, want jij bent heel vaak moe. Ben je vrijwillig gegaan? Had je het koud omdat je een coltrui draagt? En mijn laatste vraag: wist je wel aan welk programma je meedeed? Of dacht je dat je in het programma Mijn vakantie zat? Hopelijk krijg ik wat antwoorden, ik denk echt dat iedereen dit graag wil weten!”

Roger blijkt de beroerdste niet -en even wakker te zijn- en besluit Michella uitleg te geven. „Laura en ik hadden ons ingeschreven om aan heel België en Nederland te laten zien hoe goed we kunnen slapen, hoe snel Laura verbrandt, hoe snel ik kan weglopen van andere vrouwen en hoe goed ik tegen de warmte kan. En voorlopig met succes, toch?”, grapt hij. „We hadden nog meer doelen dus zeker blijven kijken. Er komen nog top afleveringen aan. En nu ga ik toch slapen hoor... Anders mis ik mijn 13 uur slaap nog”, besluit hij.