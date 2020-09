De rampweek van Famke Louise

Ⓒ ANP/HH

Met haar documentaire, waarin te zien is hoeveel liters bier en bakken ellende ze over zich heen krijgt, wist ze vele harten voor zich te winnen. Maar nu ziet het ernaar uit dat Famke Louise de strontwagen over zichzelf leeggiepert. Het begon allemaal toen zij begin deze week een filmpje op Instagram deelde, waarin ze – samen met andere artiesten als Thomas Berge en Bizzey – aangeeft de regels tegen de verspreiding van het coronavirus niet meer te respecteren.