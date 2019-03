Alfonso Ribeiro dropt rechtszaak over dansje

Ribeiro klaagde eind vorig jaar Epic Games aan, omdat de ontwikkelaar onterecht zijn beroemde dansje uit de sitcom The Fresh Prince of Bel-Air had nagemaakt in de online-multiplayer Fortnite. Hierin moeten gamers in een soort afvalrace (elkaar) zien te overleven en is het bovendien mogelijk om je personage een bepaald dansje te laten doen.

Het zogenoemde 'Fresh emote'-dansje in de game was volgens Ribeiro een een-op-eenkopie van zijn beroemde Carlton-dance en mocht volgens hem niet gebruikt worden, omdat de ontwikkelaar het zonder zijn toestemming had gemaakt.

Het is onbekend waarom de acteur de rechtszaak nu ineens laat vallen.