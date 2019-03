Act Duncan Laurence blijft voorlopig nog geheim

„We gaan ons nu focussen op het uitwerken van de act en de kleding”, vertelt Duncan. „Je kent de hele rataplan van het songfestival wel. Alle stappen gaan we aflopen, stapje voor stapje en alles heel secuur. We willen dat het het maximale effect gaat hebben. Hoe beter we ons voorbereiden, hoe meer kans we straks maken.”

„Ik vind dat dit liedje echt, echt heel veel aandacht verdient. Ook in de staging, dus ja daar zitten we nu middenin, in dat proces”, aldus Duncan. De singer-songwriter lanceerde donderdag al wel een heel artistieke clip waarin hij naakt onder water zwemt, maar of water straks ook een thema is wil hij niet zeggen. „Het is nog een verrassing. Ik ga echt niets zeggen, wel verleidelijk maar: nee”, lacht hij. In het creatieve team zitten onder anderen Ilse DeLange (Duncans voormalige coach in The Voice), Hans Pannecoucke (regie) en Ignace d’Haese (licht).

Verloren liefde

Uiteraard gaat Duncan in Tel Aviv voor winst maar ook als hij niet met de trofee naar huis gaat, is hij tevreden. De zanger wil vooral zijn boodschap overbrengen aan Europa. „Ik ben tevreden als straks de boodschap van het lied overkomt bij alle kijkers. En als alles wat we hebben gedaan, bijdraagt aan de boodschap”, legt Duncan uit. „Het nummer gaat over het telkens maar hopen op de verloren liefde. Ik denk dat iedereen wel eens iemand heeft verloren.” Volgens de singer-songwriter is dat iets universeels. „En ik hoop dat iemand die op dat moment kijkt en luistert naar het liedje, het voelt en heel even terugdenkt aan diegene die hij of zij mist. Dan ben ik tevreden.”

Het eerste doel is in ieder geval de finale halen. „Daar gaan we natuurlijk wel op inzetten. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen.” En zelfs als dat niet lukt, gaat Duncan met opgeheven hoofd naar huis. „Ik sta zo achter het product dat we nu afgeleverd hebben. De song en de videoclip, gewoon het totale pakket. Ja, ik ben nu al tevreden.”