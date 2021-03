Bella Thorne gaat trouwen

„Ze zei ja!”, schrijft Benjamin bij een reeks foto’s van het stel. De zanger deelde ook nog een video in zijn Instagram Stories waarop te zien is hoe de 23-jarige Bella reageert op zijn aanzoek. De twee zijn van plan zowel in Amerika als Italië te gaan trouwen. Een datum is nog niet geprikt.

(Tekst loopt verder onder Instagram-post)

De voormalig Disney-kindster en de zanger zijn twee jaar samen. Eerder had Bella tegelijkertijd een relatie met YouTube-ster Tana Mongeau en rapper Mod Sun. Die laatste beweerde nadat ze uit elkaar waren dat ze in het geheim getrouwd waren. Later bleek dat er van een officiële huwelijksvoltrekking geen sprake was, maar ze wel een trouwceremonie hebben gehad waarbij ze geloften naar elkaar hebben uitgesproken.

Bella verklaarde in 2019 panseksueel te zijn, die dat definieerde als ’je houdt waar je van houdt.’ „Het hoeft geen meisje te zijn, of geen jongen. Een hij, een zij, een dit of een dat. Je valt op een persoon, je houdt gewoon van een mens. Het maakt eigenlijk niet uit hoe het lichamelijk zit. Als ik het leuk vind, vind ik het leuk.”