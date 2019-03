Deze BN'ers doen mee aan Temptation Island VIPS

Het is Michella Kox die er achter is gekomen wie de strijd met de verleiding aangaan. Volgens de realityster gaat het om Pommeline en Fabrizio, YouTuber Thomas Cox en zijn vriendin en Channah van Ex On The Beach en haar vriend. Ook zou er nog een onbekend stel bij zijn.

De opnames vinden dit jaar plaats in Thailand. „Daar zijn bekenden van mij naartoe onderweg en laten daar nou de VIPS inzitten”, aldus Michella.

Vorig seizoen deden Ruud en Rowena, Niels en Rosanna, Donny en Amijé en Stefano en Gelina mee aan de relatietest.