Airwolf-acteur Jan-Michael Vincent (74) overleden

In Amerika was Airwolf een van de grootste hits van tv-station CBS. Vincent was vanwege de serie zelfs enige tijd de best betaalde acteur van het land. Per aflevering toucheerde hij 200.000 dollar. Hij had daardoor flink kunnen binnenlopen, ware het niet dat hij een groot deel van zijn geld aan coke uitgaf en hij zo verslaafd was dat de serie gestaakt moest worden.

Vincent's laatste film White Boy dateert alweer uit 2002. De laatste jaren van zijn leven moest hij het nog maar met één been doen. In 2012 werd zijn rechterbeen geamputeerd na een gevaarlijke infectie.