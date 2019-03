Scheldende Lau (van Tiny!) overleden, 79 jaar oud

Ⓒ Facebook Just Ray Entertainment

Ras-Rotterdammer LAU SCHROETER is overleden. Twaalf jaar geleden werd hij in een klap beroemd door een optreden in een SBS-programma, waarin te zien was hoe mensen uit Nooddorp zich voorbereidden op “kerssemus’. Met zijn lieve vrouw TINY was Lau de kerstboom aan het optuigen, maar dat ging gepaard met ongekend gevloek en getier en hilarisch was het om te zien hoe zij hem probeerde te kalmeren.