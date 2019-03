Johan Vlemmix wil leven anders indelen

De 60-jarige Vlemmix was Prins Carnaval van Veldhoven en heeft, terwijl hij al ziek was, tegen doktersadviezen in toch de plechtigheden vervuld. Zoals de traditie luidt in Rommelgat moet de stadsprins op het eind het water in, iets wat Vlemmix braaf deed. „Waarom ben ik als halve debiel verkleed als een kip toch het water in gegaan?”, vraagt hij zich af. „Waar ben ik in godsnaam mee bezig?”

Vlemmix, die toch naar Veldhoven ging omdat Prins Carnaval ook langsgaat bij onder meer het bejaardentehuis, snapt niet goed waarom hij zo gehecht is aan aandacht. „Je doet er alles aan om iedereen aan het lachen te maken, maar het brengt je niks.” Hoewel de Brabander van plan is zich meer te focussen op de mensen die dicht bij hem staan, verwacht hij niet dat hij de media gaat boycotten. „Dat houd ik toch niet vol.”

Ook de rechtszaak van Patricia Paay heeft de nodige impact op Vlemmix gehad. De rechter bepaalde eerder dit jaar dat hij Patricia een schadevergoeding moet betalen nadat hij aankondigde een sekspop van de zangeres op de markt te gaan brengen. Vlemmix laat weten het hoger beroep tegen deze uitspraak nog steeds voort te zetten.