Autobiografie Elton John komt in oktober uit

„Mijn leven was een ongelofelijke rollercoaster-rit en nu ben ik er klaar voor om mijn verhaal, in mijn eigen woorden, te vertellen”, schrijft Elton. In een bijgevoegde video vertelt de zanger, zittend op een trapje in zijn favoriete boekwinkel in Londen, dat hij erg uitkijkt naar het resultaat van zijn schrijven. „Er zijn zoveel boeken over mij geschreven, maar die vertellen niet de echte waarheid. Ik kan niet wachten totdat jullie kunnen lezen wat ik over mijn leven heb te zeggen”, aldus Elton.

Het boek, waarvan de titel nog niet bekend is, komt op 15 oktober dit jaar uit.