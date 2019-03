Bauers trouwen voor de tweede keer

Het was hard werken, dat tweede huwelijk voor Frans Bauer in China. Ⓒ foto avrotros

Voor Frans Bauer was een tweede keer trouwen niet echt nodig geweest. Maar toen hij de kans kreeg om dat op een traditionele manier in China toch nóg een keer te doen, zei hij geen nee. Het werd een belevenis die vanavond te zien is op tv, maar waarvan PRIVÉ vandaag al wat details kan onthullen. Want dat tweede huwelijk… dat viel Frans Bauer zwaar!