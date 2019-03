Jan Smeets en Leon Ramakers krijgen Gouden Harp

Dat heeft Buma Cultuur in 6 Inside bekendgemaakt. Vorig jaar streek radiomaker Edwin Evers met de eer.

In 1970 begon Jan Smeets (26 januari 1945) met Pinkpop, inmiddels het langstlopende, onafgebroken georganiseerde openluchtfestival ter wereld. In juni dit jaar vindt de vijftigste editie plaats.

In vijftig jaar tijd is Ramakers uitgegroeid tot een van de belangrijkste mannen uit de Nederlandse muziekindustrie. De voormalige Mojo-directeur heeft een grote rol gespeeld in de manier waarop in Nederland artiesten worden geboekt en concerten en festivals worden georganiseerd.

De uitreiking van de twee Gouden Harpen vindt maandag plaats tijdens de Buma Awards in Hilversum.