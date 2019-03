Longontsteking bijna fataal voor Whoopi Goldberg

De actrice laat weten dat ze in beide longen een ontsteking had, maar dat het inmiddels stukken beter met haar gaat. „Ik ben wakker en ik kan rondlopen, niet zo snel als ik zou willen, maar het gaat goed met me. Ik ben niet dood.”

Goldberg is al sinds begin vorige maand niet te zien in The View. Bezorgde kijkers staken haar de afgelopen weken via sociale media een hart onder de riem. „Iedereen bedankt voor alle beterschapswensen en alle prachtige dingen die mensen hebben gezegd. Zelfs mensen die niet zo’n grote fan van me zijn hebben echt aardige dingen over me gezegd.”