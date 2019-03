Julie Andrews krijgt oeuvreprijs in Venetië

Andrews krijgt een Gouden Leeuw voor haar lange en succesvolle (internationale) carrière. „Ik ben zo vereerd om hiervoor te worden uitgekozen”, laat de 83-jarige in een verklaring weten. „Ik kijk ernaar uit om in september naar die mooie stad te gaan voor deze speciale gelegenheid.”

Julie Andrews speelde onder meer de hoofdrol in beroemde klassiekers als Mary Poppins en The Sound of Music. Ook verleende ze de laatste jaren haar stem voor rollen in films als Shrek en Aquaman (2018).

Het Film Festival van Venetië vindt dit jaar plaats van 28 augustus tot en met 7 september.