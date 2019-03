Biopic Aretha Franklin verschijnt in 2020

De biopic vertelt het leven van de vorig jaar overleden zangeres, van haar jeugd tot aan haar grote succes. Eerder werd bekend dat Jennifer Hudson, die ook zong tijdens Franklins uitvaart, de hoofdrol vertolkt. Regisseur Liesl Tommy maakt met Respect haar regiedebuut op het witte doek. Eerder nam zij onder meer voor afleveringen van series The Walking Dead en Insecure plaats in de regiestoel. Thelma & Louise-schrijver Callie Khouri pent het scenario voor de film.

Plannen voor de biopic waren er al toen de soulzangeres nog leefde. Producent Harvey Mason jr, liet eerder weten dat ze erg enthousiast was over het project. „Ze had er veel zin in en was heel optimistisch over de film, en heel betrokken”, zei Harvey kort na haar overlijden. „We hebben urenlang gesproken over haar leven, hoe ze opgegroeid is, maar ook over muziek, politiek, relaties.”

The Queen of Soul overleed vorig jaar augustus op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.