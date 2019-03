Gemengde reacties op omstreden ’pedodocu’ Michael Jackson

Twee vermeende slachtoffers van Michael Jackson - Wade Robson (36) en James Safehuck (41) - blikken in de documentaire terug op hun ’innige vriendschap’ met Michael.

In het buitenland is er al volop gepraat over Leaving Neverland. De familie van de King of Pop heeft geen enkel goed woord over voor de film geregisseerd door Dan Reed. Zo dreigden ze juridische stappen te ondernemen als HBO het zou uitzenden. Michael’s dochter Paris Jackson liet onlangs weten in zijn onschuld te blijven geloven en is niet van plan Leaving Neverland te kijken.

Op deze docu, waarin de overleden wereldster wordt afgeschilderd als kindermisbruiker, wordt heel divers gereageerd. Ook worden er veel kritische kanttekeningen geplaatst. „Wie laat zijn kind nou alleen met een popster reizen? Die ouders zijn toch ook ziek??”, schrijft iemand. Een ander beticht Robson en Safechuck van een staaltje acteerwerk: „Ik zie geen enkele emotie/verdriet/pijn in de verhalen van die leugenaars. Slechte #acteurs. #LeavingNeverland” Meerdere malen wordt er op Twitter gesuggereerd dat het beiden om geld of aandacht te doen is.

Hieronder een greep uit de reacties zo ver: