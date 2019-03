Ontknoping Wie is de Mol? dichtbij

De ontknoping wordt wederom live uitgezonden in het bijzijn van publiek in Amsterdam op NPO 1. Daarnaast kunnen fans de allerlaatste aflevering ook op het witte doek zien. Bioscoopketen Vue zendt deze voor het tweede jaar live uit. Dit jaar kunnen molloten terecht in twaalf bioscoopzalen.

Het negentiende seizoen speelde zich af in Colombia. Bijzonder aan deze reeks was dat er voor het eerst in de geschiedenis twee kandidaten in een aflevering naar huis moesten. Zo kregen Rick Paul van Mulligen en Jamie Trenité in de zevende aflevering een rood scherm.

Rik van de Westelaken

Het was daarnaast de eerste keer dat oud-winnaar Rik van de Westelaken te zien was als presentator van Wie is de Mol? De presentator, die zelf in seizoen vijftien Margriet van der Linden ontmaskerde, volgde Art Rooijakkers op. Anders dan zijn voorganger was Rik tijdens de opnames niet op de hoogte van wie de boel liep te saboteren.

Ook de negentiende reeks kopt al weken de lijst met best bekeken programma’s op zaterdag. Wekelijks stemmen tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen kijkers af op de show. Of hiermee het record van het best bekeken seizoen van vorig jaar wordt verbroken, moet nog blijken. Vorig jaar keken wekelijks gemiddeld 2,6 miljoen mensen naar Wie is de Mol?, waarin Ruben Hein erin slaagde Jan Versteegh als mol aan te wijzen.