Barbie viert 60e verjaardag

De iconische pop werd bedacht door de Amerikaanse Ruth Handler die doorhad dat kinderen behoefte hadden aan een volwassen pop om mee te spelen. Ze stapte met haar idee naar haar man, een van de eigenaren van speelgoedgigant Mattel, die dat wel zag zitten. Kort daarna tijdens een tripje naar Europa stuitte Ruth op de Duitse blonde pop Bild Lilli, die vervolgens model stond voor barbie, naar Ruths dochter Barbara.

De eerste pop droeg een badpak met zebraprint, had een paardenstaart en was verkrijgbaar als blondine en brunette. Ze werd gelanceerd op een speelgoedbeurs in New York op 9 maart 1959 en er gingen het eerste jaar zo’n 350.000 poppen over de toonbank.

Ophef

Al gelijk na de lancering van barbie was er naast populariteit ook ophef over haar uiterlijk. Zo werd Mattel vooral kwalijk genomen dat de pop met minieme wespentaille, lange benen en in verhouding grote borsten een onrealistisch lichaamsbeeld promootte. Volgens de speelgoedgigant was de taille van barbie zo smal omdat de tailleband van haar kleding haar voller maakt. Een ander kritiekpunt was het feit dat barbie weinig etnische diversiteit liet zien.

Mattel bracht in de jaren zestig de eerste zwarte barbie uit en later volgde ook poppen van andere etniciteiten. Hoewel er vaker werd gesleuteld aan het voorkomen van barbie, verschenen er pas in 2016 poppen met verschillende lichaamstypes: langer, korter of voller dan het origineel. De barbie met een maatje meer kreeg echter veel aandacht omdat ze in verhouding helemaal niet zo vol was.

De diversiteit van barbie bleef een belangrijk punt op de agenda van Mattel en zo lanceerde ze vorig jaar ook de eerste pop met een hoofddoek: geïnspireerd op de Amerikaanse olympische schermster Ibtihaj Muhammad. Komend najaar verschijnen er ook barbies met een beperking.

