Leaving Neverland haalt top 10 niet

In de uitzending, uitgezonden op NPO 3, beschuldigen twee mannen Jackson van seksueel misbruik tijdens hun jeugd. De vier uur durende documentaire leidt wereldwijd tot een boel beroering. Sinds de documentaire afgelopen weekeinde in de Verenigde Staten werd uitgezonden op HBO, wordt de muziek van Jackson minder gedraaid. Tientallen fans van de overleden zanger hielden vrijdag een demonstratie op het Media Park in Hilversum om tegen de uitzending te protesteren.

Voorafgaand, halverwege en na afloop van de documentaire zond de VPRO Leaving Neverland Live uit. Om context te bieden, besprak Janine Abbring de documentaire met enkele kenners. Die uitzending was met 399.000 kijkers goed voor plek 25 in de kijkcijferlijst.

Bovenaan de kijkcijferlijst prijkt met 1,8 miljoen kijkers het NOS Journaal van 20.00. Daarna volgt The Voice Kids met 1,49 miljoen kijkers. Dat is net iets minder dan de bijna 1,7 miljoen van vorige week. De Wereld Draait Door staat met 1,3 miljoen kijkers op plek drie.