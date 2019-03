De Breij: jij-bakken over klimaat is zinloos

„We moeten snappen dat er als het om dit onderwerp gaat geen wij en zij is”, stelt De Breij. „We preken niet voor eigen parochie, want alle mensen zitten in hetzelfde schuitje. Ontkennen dat het klimaat in gevaar is heeft geen enkele zin meer. Wij zijn de eerste generatie die het ziet en snapt, en de laatste die er actief iets aan kan veranderen. Wij en de aarde zijn een ondeelbaar geheel. We zijn op een bepaalde manier met de aarde omgegaan en moeten nu, in ons eigen belang, het roer omgooien.”

Ingrijpen is gemakkelijker dan de meeste mensen denken, bepleit de zangeres. „Vroeger, toen ik jong was, hadden we last van zure regen”, noemt ze als voorbeeld. „Toen zijn er een paar stoffen verboden waardoor dat probleem is verholpen.” De boodschap zondag is positief: de lasten voor een beter klimaat in Nederland moeten beter verdeeld worden. „De plannen die er nu liggen komen vooral voor rekening van de burger”, stelt De Breij. „Wij roepen bedrijven op solidair te zijn en te laten zien dat ze het beste met ons voorhebben. Dat niet hun enige belang is om veel geld te verdienen en ons zoveel mogelijk producten te laten kopen.”

Een voorbeeld stellen

Ook is de Klimaatmars een oproep aan de partijen in Den Haag die nog niet doordrongen zijn van de urgentie van klimaatmaatregelen. „Politici laten zich tegenwoordig doorlopend beïnvloeden door de publieke opinie”, legt De Breij uit. „Laten we vooral laten zien dat er een groot, heel groot deel is van de publieke opinie dat zich wél zorgen maakt en wél wil dat er snel iets gedaan wordt.”

Er lopen zondag overigens veel politici mee, zoals Lodewijk Asscher, Jesse Klaver en Rob Jetten. „De timing van deze mars is natuurlijk niet toevallig. Over anderhalve week kan iedere burger die zich net als wij zorgen maakt over het klimaat op een simpele maar heldere manier het verschil maken bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en dus de Eerste Kamer.”

Met het weerwoord van sommige politici op rechts dat Nederland in klimaatbeleid het verschil niet kan maken tegen reuzen als de VS of China, kan De Breij niet zoveel. „Er zijn zo ontzettend veel dingen in je eigen leven en in onze maatschappij waarvan je kan zeggen: dat doen anderen ook niet, dus laten we er maar mee stoppen. Mensenrechten is ook geen dossier dat in China hoog op de agenda staat. Maar ik zou er niet over peinzen om te zeggen: dan schaffen we ze hier in Nederland ook maar af. De enige manier om mensen op andere gedachten te brengen, is door de weg in te slaan waar jij in gelooft en een voorbeeld te stellen.”

Eigen steentje bijdragen

De Breij erkent ook dat zij zelf niet heilig is als het gaat om klimaatneutraal gedrag. „Het is ook niet de bedoeling dat iedereen in één keer helemaal het roer omgooit”, legt ze uit. „We moeten stoppen met het naar elkaar wijzen: jij eet wel vlees! Jij gaat wel op vakantie! Maar met jij-bakken bereiken we niets; je wordt er alleen maar chagrijnig van. Laten we liever constructief kijken wat we met z’n allen wél kunnen en willen.” Iedereen kan zijn of haar eigen steentje bijdragen, bepleit ze. „Ik geloof wel dat het beter kan en moet. En dat we een regering zouden moeten hebben die daar ook in gelooft en naar handelt.”

De mars vindt zondagmiddag vanaf 13.00 uur plaats in Amsterdam. De tocht van bijna 3 kilometer gaat van start op de Dam. De Breij en rapper Typhoon treden op. Daarnaast spreken er jongeren die twee weken terug de klimaatmars op het Malieveld organiseerden en is er een korte toespraak van wetenschapper Heleen de Coninck, die meeschreef aan het grote IPCC-klimaatrapport.