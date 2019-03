Boy George op speciaal LHBT-weekend Disneyland

Voor het eerst organiseert het park een speciale dag om diversiteit te vieren. De Mickey Mouse-oortjes zullen op 1 juni regenboogkleuren hebben, het internationale symbool van de LHBT-gemeenschap, en zaterdagavond is er een groot feest dat tot diep in de nacht duurt.

Boy George en Years & Years zijn de speciale acts op dit feest. Boy George, die nooit een geheim maakte van zijn homoseksualiteit, brak in de jaren tachtig door als leadzanger van de band Culture Club. Met deze formatie scoorde de Brit megahits als Do you really want to hurt me, Time en Karma Chameleon. Zijn grootste solohit was Everything I own.

Uitbundige gekleed

Years & Years brak in 2015 door met haar debuutalbum Communion, in dat jaar het best verkopende album van een nieuwe band. De groep van zanger en acteur Olly Alexander had datzelfde jaar een grote hit met Shine. In 2018 kwam het tweede studio-album Palo Santo uit, dat vertelt over een onaangename wereld waarin mensen in de minderheid zijn.

Bezoekers van de twee parken in Parijs wordt op 1 juni ook gevraagd zich zo uitbundig en feestelijk als mogelijk te kleden om diversiteit en de LHBT-community te vieren. Het Magical Pride-weekend op deze schaal is een noviteit voor Disneyland Parijs; in de Amerikaanse parken vinden wel al een aantal jaar ’gay days’ plaats.