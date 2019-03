’Grote zorgen om Blanket Jackson’

Terwijl dochter Paris eerder deze week nog haar vertrouwen in haar inmiddels overleden vader uitsprak, zwijgen de twee andere kinderen. De jongste van het stel, Prince Michael ’Blanket’ II, zelfs letterlijk. Sinds het uitkomen van de documentaire Leaving Neverland zwijgt hij in alle talen.

Blankets leven begon al bewogen en dat is het nog steeds. De jongste zoon van Michael Jackson werd in een klap wereldberoemd toen hij door zijn vader aan de pers werd getoond door hem over het balkon van zijn hotelkamer op de vierde verdieping van het beroemde Adlon Hotel in Berlijn te laten bungelen. Ook toen had iedereen zijn mening klaar over The King of Pop en dat is zeventien jaar na dato onveranderd.

"Ik kom waarschijnlijk in de problemen door hierover te praten"

Nu Jackson opnieuw wordt beschuldigd van pedofilie en kindermisbruik en het verhaal van de vermeende slachtoffers Wade Robson en James Safechuck via een ruim vier uur durende documentaire met de wereld worden gedeeld, heeft ook de zeventienjarige zoon van The King of Pop het zwaar. Sinds Leaving Neverland is uitgezonden, heeft Blanket -die tegenwoordig door het leven gaat als Bigi Jackson- geen woord meer gesproken.

In een interview met Sky News vertelt neef Taj Jackson over de impact van de ’pedodocu’ op Blanket. „Het gaat echt vreselijk slecht met hem. Hij praat niet meer... Ik kom waarschijnlijk in de problemen door hierover te praten, maar ik denk dat het goed is om eerlijk te zijn. Blankets leraren zijn ook erg bezorgd om hem. Hij praat normaal juist heel erg veel, maar nu zegt hij geen woord meer. Het is heel zwaar voor hem, want hij wil praten. Zijn vader wordt aangevallen en hij kan zichzelf niet meer verdedigen.”

Vrienden

Ook Mark Lester, familievriend en peetvader van de kinderen, uit in The Sun zijn zorgen over Blanket. „Ze proberen hem zo veel mogelijk af te schermen van de buitenwereld, maar misschien is de manier waarop niet goed. Natuurlijk is het goed hem weg te houden van sommige zaken, maar hem volledig isoleren is verkeerd.” Hij hoopt dan ook dat de familie contact met hem zoekt. „Pak die telefoon. En zelfs als ze niet met mij willen praten, praat dan met mijn kinderen. Iedereen heeft vrienden nodig. Je kan er nooit genoeg hebben.”