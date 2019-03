Idris Elba in geweer tegen steekincidenten

„Steekincidenten zijn niet nieuw, toen ik in de jaren tachtig opgroeide waren ze er ook”, zegt de 46-jarige acteur in de video. Het geweld raakt iedereen en iedereen heeft er schuld aan, op de eerste plaats natuurlijk de stekers, zegt Elba. „Als je iemand anders neersteekt, steek je net zo goed je eigen toekomst neer. Je wordt een moordenaar, gaat naar de gevangenis en houdt niks over. En waarvoor? Voor een of andere nietszeggende ruzie.”

Elba wendt zich daarop naar andere beroemdheden. „We moeten hier iets over zeggen. Artiesten: er zijn jongeren die naar ons opkijken, we moeten ons uitspreken. Plaats een bericht en roep op tot het neerleggen van de messen. Het is zo dom.”

Bij het bericht op Instagram heeft Elba een lijst met steekincidenten in Londen geplaatst. Volgens de Luther-acteur waren er in 2016 en 2017 maar liefst 12.106 incidenten, in de periode 2017 en 2018 was dat aantal opgelopen naar 14.769.