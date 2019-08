Ballerina’s dansend in protest na sneer over prins George

Vooral mannelijke dansers hadden hun spitzen afgestoft voor het dansprotest. De jonge en oude ballerina’s deden gezamenlijk een dansroutine en er werd met spandoeken rondgegaan. Met kreten als ”#metutu”, „Jongens dansen ook” en „Ik zou willen dat ik op 6-jarige leeftijd was begonnen”, maakten de demonstranten hun statement.

Vorige week ging het in een uitzending van talkshow Good Morning America over de schoolvakken van de zoon van prins William en Catherine. George krijgt hier namelijk wekelijks balletles, waar Lara nogal om moest lachen. „Prins William zei: ’George houdt van ballet.’ Nou dan heb ik nieuws voor je, William. We zullen wel zien hoe lang dat duurt”, zei ze schaterlachend.

Bekijk ook: Presentatrice lacht prins George uit op tv

Haar optreden zorgde voor een storm aan boze reacties, waarna de presentatrice haar excuses aanbood. Ze had het niet zo bedoeld. „Ik geloof er oprecht in dat we allemaal vrij zouden moeten zijn om onze passies te volgen en om te genieten van iedere minuut.”