Elizabeth staat stil bij jubileum Gemenebest

„De visie en het gevoel van verbondenheid van de ondertekenaars heeft de tand des tijds doorstaan”, staat in een mededeling van de Britse koningin. „Het Gemenebest blijft groeien en past zich aan aan de vereisten van vandaag de dag.” Dat viel haar ook op bij een bijeenkomst in april vorig jaar, toen alle de leiders van de Gemenebestlanden samenkwamen in Buckingham Palace en Windsor Castle.

De koningin verwacht dat de organisatie haar relevantie behoudt. „Dankzij al wat wij delen, onze verschillende samenwerkingen en de onderlinge steun die we elkaar bieden, kijken we met groot vertrouwen en vol optimisme naar de toekomst.” Elizabeth laat weten dat het Gemenebest „hoop biedt” en helpt bij het vinden van nieuwe manieren „om onze planeet en onze mensen te beschermen.”

Elizabeth staat aan het hoofd van het uit 53 lidstaten bestaande Gemenebest. Ieder jaar wordt op de tweede maandag van maart de Commonwealth Day gevierd. De koningin is doorgaans aanwezig bij een speciale kerkdienst in Westminster Abbey.