’Dit is de échte reden waarom de FBI geen bewijs tegen Michael Jackson heeft’

Uit een opgedoken memo van de FBI blijkt dat de aanklacht geen vervolg heeft gekregen omdat dit het Witte Huis mogelijkheid in een kwaad daglicht zou zetten. Jackson, die opnieuw onder vuur ligt vanwege de beschuldigingen die worden geuit in de documentaire Leaving Neverland, zou destijds namelijk geëerd worden door president Ronald Reagan. Dat de FBI toen ook onderzoek deed naar het gedrag van The King of Pop kwam het Witte Huis dus niet zo goed uit en zij zouden volgens diverse buitenlandse media de FBI hebben gevraagd de zaak te laten vallen.

Een getuige zou de politie van Los Angeles hebben gebeld met de melding dat de Jackson twee Mexicaanse jongetjes zou hebben misbruikt in 1985 of 1986, maar dat de zaak in de doofpot zou zijn gestopt. Dat blijkt uit een interne memo van de FBI die weer is opgedoken. In het document staat te lezen dat een schrijver die onderzoek deed naar Michael Jackson zegt dat de jongens wel aangifte hebben gedaan, maar de FBI de zaak zou hebben gesloten, omdat Jackson een onderscheiding zou krijgen op het Witte Huis.

„Op 27 december 1993 heeft [VERWIJDERD] gebeld met de afdeling Seksuele Exploitatie van Kinderen. Hij zei dat er contact met hem was gezocht door [VERWIJDERD] die bezig was met een boek over de beschuldigingen aan het adres van Michael Jackson”, zo begint de zwaar geredigeerde opgedoken memo van de FBI. „[VERWIJDERD] adviseerde dat [VERWIJDERD] moest zeggen dat hij informatie had dat de FBI in 1985 of 1986 onderzoek heeft gedaan naar de beschuldigingen dat Jackson twee Mexicaanse kinderen zou hebben misbruikt.” In de memo staat te lezen dat het onderzoek werd uitgevoerd door een mormoon en een agent met Lantijns-Amerikaanse achtergrond. „De mormoon heeft het onderzoek niet voortgezet omdat Jackson een onderscheiding zou krijgen van de president. Volgens [VERWIJDERD] is het onderzoek in de doofpot gestopt”, zo luidt de memo.

Het is onduidelijk om welke onderscheiding het zou gaan. Jackson nam de ’Presidential Public Safety Commendation’ in 1984 in ontvangst, een jaar voordat hij werd beschuldigd van het misbruik.