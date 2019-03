Olivia Colman is de nieuwe Judi Dench

Charles Dance , die samen met Colman in The Crown zat, kon zijn geluk niet op toen Olivia de felbegeerde award won. „Zij is de aardigste persoon die ik ken”, vertelt hij aan de Britse Grazia. „Toen we elkaar leerden kennen dacht ik direct: ’Deze meid gaat het ver schoppen’. Het is niet alleen haar ongekende talent, maar ook haar inspirerende, liefdevolle karakter.”

Volgens Dance is Olivia niet de enige met die ’zeldzame’ combinatie. „Ik ken Judi Dench al jaren en zij heeft dat ook. Olivia is de Judi Dench van deze generatie.”

Hoewel de award heel veel deuren voor Colman kan openen, gelooft Dance niet dat het haar zal veranderen. „Ze weet dat ze heel gelukkig mag zijn en ze zal er heel veel om kunnen lachen, maar Olivia is niet gek. Ik zou echt verbaasd zijn als ze hierdoor zal veranderen. Ze is een geweldig en lief persoon.: