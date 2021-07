Eva Koreman uit voorzorg in quarantaine, presenteert radioshow vanuit huis

De twee dj’s begonnen maandag aan hun fietsvakantie waarin ze een week lang liveradio maken vanaf de fiets. Door de afwezigheid van Eva trapte Frank dinsdag in zijn eentje door Zeeland.

„Gisteravond met Zeeland in zicht, begon ik te hoesten als een zeehond. Ik heb meteen een test gedaan en wacht nog op de uitslag”, vertelde Eva, die in april aankondigde zwanger te zijn, in de uitzending van Frank & Eva: Welkom Bij De Club. „Het was niet verantwoord om vandaag op de fiets te stappen maar ik baal als een dikke bolle stekker.” Ook Frank heeft zich uit voorzorg laten testen.

Maandag maakte Qmusic-dj Domien Verschuuren ook bekend dat hij uit voorzorg in quarantaine is gegaan. Daardoor kon hij de middagshow niet presenteren. Dinsdag presenteert hij het radioprogramma vanuit huis.