Dirigent Michael Gielen (91) overleden

Tien jaar lang was hij algemeen directeur muziek van de Opera van Frankfurt, van 1986 tot 1999 dirigeerde hij het Duitse SWR Symfonieorkest. ,,Met Michael Gielen hebben we een van de grote dirigenten van de twintigste eeuw verloren. Als chef-dirigent leidde hij het SWR Symfonieorkest in de jaren tachtig naar een nog grotere artistieke grootsheid", aldus SWR-directeur Peter Boudgoust.

Gielen werd geboren op 20 juli 1927 in Dresden. Hij begon zijn carrière als dirigent als autodidact in Argentinië. In 1950 ging hij werken bij de Weense Staatsopera. Daarna volgde de Koninklijke Opera Stockholm, het Belgisch Nationaal Orkest en De Nederlandse Opera.

In 2010 kreeg hij de gerenommeerde muziekprijs van de International Ernst von Siemens Music Foundation.