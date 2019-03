Keith Urban: ’Nicole is een beest in bed’

In gesprek met The I newspaper over zijn laatste LP Graffiti verklapt Urban: „De single gaat over Nicole. En ze is er gek op!” Nicole is tweeling (gemini) van sterrenbeeld en de single Gemini laat dan ook precies zien hoe hij over zijn vrouw denkt. „Het is een leuk lied. Mijn co-schrijfster Julie Michaels vroeg me hoe ik Nicole zou omschrijven en dit is het resultaat. Ze is een tweeling”.

Het refrein luidt dan ook: „She's a maniac in the bed, but a brainiac in her head. And I know that everybody knows: oh, that she's both. Wears ahead the light of that dress, but she's pretty even in a mess. And I know that everybody knows: oh, that she's both.”

Eerder liet Kidman al een weten dat ze ervan geniet te experimenteren op seksueel vlak en er niet vies van is om ’rare seksuele fetisjes’ uit te proberen.