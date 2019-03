Nederland op 1 bij bookmakers

Rusland kondigde een aantal maanden geleden aan dat Sergey Lazarev het land gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De populaire zanger deed drie jaar geleden ook al mee aan het liedjesfestijn, waar hij de televoting won en uiteindelijk de derde plek behaalde. Op basis daarvan, en het feit dat Lazarev een sterk team om zich heen heeft verzameld, stond Rusland tot zaterdagavond bovenaan bij de bookmakers.

Kort daarvoor had Lazarev zijn inzending bekendgemaakt. „Sterk, maar niet zo sterk als verwacht”, zegt songfestivalkenner en verslaggever bij De Telegraaf, Richard van de Crommert. „Van Nederland werd de afgelopen dagen ook veel verwacht en nadat Duncan zijn inzending liet horen, steeg het lied van de zesde naar de tweede plek. En nu staat het dus bovenaan.”

’Beter dan Calm After The Storm’

Volgens Van de Crommert hoeft de koppositie bij de bookmakers echter nog niets te betekenen. „Alles hangt af van hoe de liedjes op het podium worden gepresenteerd. Je kunt een lied daarmee naar een superhoog niveau tillen, maar je kunt het ook afserveren. Hoe dan ook geeft het aan dat men vertrouwen heeft in wat Nederland gaat opzetten. Het ziet er professioneel uit wat Duncan heeft gepresenteerd. Bovendien hebben ze bekendgemaakt dat Hans Pannecoucke (regie), Ilse DeLange en Ignace d’Haese (licht) gaan meedoen, en dat zijn de mensen die vijf jaar geleden ook medeverantwoordelijk waren voor het succes van The Common Linnets met Calm After The Storm. Ik schat het nummer van Duncan nóg hoger in, dit is een lied dat je meteen bij de strot pakt.”

Op donderdag 16 mei staat Duncan Laurence in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv.