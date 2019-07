Billie Eilish vindt wereld rondtoeren ’irritant’

„Het is irritant”, zegt Billie. „Ik heb iets geweldigs in het verschiet en dat wil ik niet haten. Ik haat het ook niet, maar ik haat bepaalde delen ervan.” Toch was bekendheid wel iets wat Billie altijd ambieerde. „Ik houd al mijn hele leven van aandacht. Maar ik denk dat niemand precies weet wat roem werkelijk inhoudt. Want als ik droomde over beroemd zijn, was het niet deze soort.”

Maar sinds ze beroemd is, heeft Billie vaker nachtmerries dan dromen. „Ik moest zelfs stoppen met het kijken naar horrorfilms, omdat ik voortdurend flipte. Ik zag enge wezens bij mijn ramen. Ik had slaapverlamming. Ik ben klaar met neppe shit - het echte leven is al veel te eng.”

Billies tournee staat in het teken van haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? De jonge zangeres onderbreekt haar tournee overigens speciaal voor Lowlands. Daar staat ze op zaterdag 17 augustus op het podium.