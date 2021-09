Verlovingsring Britney Spears populair bij fans, diamantzaak platgebeld

De ring is echter speciaal voor Spears ontworpen en gemaakt, en het bedrijf is niet van plan replica’s te verkopen. Wel overweegt de juwelier een kopie van de ring uit te stallen in de winkel, zodat belangstellenden de Britneyring van dichtbij kunnen bekijken.

De verloving van Spears met haar vriend Sam Ashgari is een langgekoesterde wens die uitkomt van de zangeres. Spears liet dit voorjaar in een getuigenis rond haar curatele weten dat ze graag zou trouwen en een kind krijgen met Sam, met wie ze vijf jaar samen is. Haar toezichthouders zouden haar dat onmogelijk hebben gemaakt. Inmiddels heeft haar vader Jamie, die dertien jaar lang curator was, laten weten de regeling op te willen heffen.